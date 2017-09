Der Tag der Sprachen ist ein Aktionstag, der zeigen soll, wie viele Sprachen und Kulturen es in Europa gibt. Denn neben den offiziellen Amtssprachen werden in den europäischen Ländern auch viele regionale Sprachen gesprochen. In Sachsen gibt es zum Beispiel Sorbisch oder in Spanien Katalanisch. Aber erkennst du die Sprachen auch, wenn du sie siehst?