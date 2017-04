Altbekanntes hübsch verpackt

Bildrechte: IMAGO Ostern präsentieren Süßwarenhersteller ihre Produkte ganz besonders: Süßigkeiten, die das ganze Jahr über verkauft werden, werden hübsch in Eier- und Hasenform ins Regal gestellt, oder die althergebrachte Verpackung wird durch österliche Bilder an die Saison angepasst. Der Inhalt bleibt der Gleiche - der Preis ändert sich jedoch enorm.

Die Klassiker

Für Produkte in einer Osterverpackung müssen Kunden bis zu 100 Prozent mehr zahlen, haben eigene Stichproben ergeben. Auffällig sind die Preisunterschiede bei Produkten wie Lindt –Pralinen, Mon Chérie oder auch Rocher. Inhaltlich ändert sich nichts, die Pralinen werden nur ins Ei gesteckt. Die Mini-Pralinés von Lindt verteuern sich in der Osterverpackung um zwölf Prozent. Für Mon Chérie zahlt man so je nach Discounter rund 30 Prozent mehr. Bei Rocher sind es fast 100 Prozent mehr. Selbst für Haribo-Osterprodukte zahlt man rund 50 Prozent mehr.

Kosten für aufwändige Verpackung macht nur geringen Teil aus

Einen Teil des Mehrpreises machen die besonders geformten Verpackungen aus. In der Tat ist die Produktion der österlichen Form aufwändiger. Zudem verteuern die Transportmehrkosten und die kleinere Auflage der Saisonartikel die Produkte. Allerdings, so die Schätzung von Verpackungsexperten, liegt der Mehrpreis dafür pro Schachtel bei unter einem Euro, teilweise nur bei wenigen Cent. Die hohe Preisspanne kann also dadurch allein nicht erklärt werden.

Marketingexperten: Symbolkraft wird mitbezahlt

Bildrechte: IMAGO Verbraucher sind wohl vor allem deshalb bereit, einen so hohen Aufpreis zu zahlen, weil die besonders aussehenden Verpackungen das subjektive Gefühl vermitteln, einen höheren Wert zu besitzen. Zugleich spielen die Hersteller auch mit der Symbolkraft der Verpackungen, so Marketingexperten. Wer ein Produkt in Herzform kauft, verschenkt bildlich gesprochen sein Herz – und ist vielleicht bereit, dafür mehr Geld auszugeben als für die schnöde quadratische Packung. Verpackungspsychologie spielt hier also eine große Rolle.

Tipp: Immer die Grundpreise vergleichen!

Dass die besonders verpackten Süßigkeiten so viel mehr Geld kosten, fällt vielen Verbrauchern nicht sofort auf. Teilweise stehen die schicken Schachteln in einem extra aufgestellten Regal abseits der herkömmlichen Produkte. Zudem erscheinen die Preisunterschiede aufgrund unterschiedlicher Füllmengen vielleicht gar nicht so groß. Hier hilft ein Blick auf die Grundpreisangabe. Händler sind verpflichtet, den Preis eines Produkts für ein bestimmtes Gewicht zu berechnen und diesen Grundpreis auch auszuzeichnen. Bei Süßigkeiten werden die Preise oft pro 100 Gramm angegeben und lassen sich einfach vergleichen.

Selber machen