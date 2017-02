Beim normalen Handyvertrag telefonierst und surfst du zuerst und bekommst dann eine Rechnung gestellt. Das nennt sich Postpaid. Beim Prepaid-Tarif hingegen wird sichergestellt, dass du erst bezahlst und dann dein Guthaben abtelefonierst oder entsprechend surfst. Dafür lädst du im Normalfall auf deine Sim-Karte ein Guthaben, das du danach vollständig aufbrauchst und ohne zeitliches Limit nutzen kannst.

Die Stiftung Warentest hat Prepaid-Mobilfunkverträge mit Volumenoption getestet. Prepaid-Vertrag kann man deshalb dazu sagen, weil auch hier bezahlt wird, bevor man surfen, simsen oder telefonieren kann. Der Unterschied: Bei den Volumenverträgen der Discounter bezahlst du monatlich eine feste Summe und bekommst dafür ein festes Datenvolumen zur Nutzung.

Brauchst du dieses Volumen in den nächsten 30 Tagen nicht auf, dann kannst du das nicht auf den nächsten Monat übertragen. Du musst bei dieser Art Vertrag monatlich neu bezahlen.

So geht's

Um einen Mobilfunkvertrag bei Norma, Penny und den anderen von Stiftung Warentest überprüften Anbietern zu bekommen, wählst du am besten im Internet den für dich günstigsten Tarif. Dafür bekommst du dann monatlich eine feste Anzahl an Telefonminuten oder SMS. Zusätzlich gibt es noch ein Datenvolumen fürs Internet. Bei allen Anbietern kannst du für geringe Aufpreise noch Telefoneinheiten oder Datenvolumen hinzubuchen. Hast du den Vertrag im Internet oder auch direkt im Laden geschlossen, bekommst du deine Sim-Karte, bezahlst per Bankeinzug oder gleich im Laden den Monatspreis und kannst loslegen.

Die Vorteile

Kosten

Die preiswertesten Angebote bekommst du bei Lidl und Kaufland. Hier gibt es für monatlich 4,99 Euro einen Vertrag über 100 Telefon bzw. SMS-Einheiten sowie 100 MB Datenvolumen bei Kaufland und 200 MB bei Lidl. Der teuerste Anbieter, Galeria Mobil, bietet dir für 12,95 Euro monatlich schon eine Flat fürs Telefon und immerhin 500 MB Volumen fürs Internet. Die Startgebühren von 9,99 Euro bekommst du bei fast allen Anbietern über ein Anfangsguthaben von bis zu zehn Euro wieder. Wer den gleichen Anbieter hat, telefoniert und simst innerhalb der sogenannten Community kostenlos.

Bezahlen

Entweder du kaufst dir eine Guthabenkarte direkt im Markt und lädst dann mit der darauf befindlichen Aufladenummer das Guthaben auf dein Handy oder du bezahlst monatlich per Bankeinzug. Nur bei Penny und Ja!Mobil kannst du ausschließlich an der Supermarktkasse bezahlen. Vorsicht: Bei manchen Anbietern ist im Tarif eine automatische Kontoaufladung enthalten. Wenn du nicht willst, dass dein Anbieter monatlich automatisch einen Betrag einzieht, musst du diese nach Freischaltung deiner Sim-Karte deaktivieren. Die Anbieter senden in den meisten Fällen auch eine schriftliche Rechnung mit Einzelverbindungsnachweis. Gesetzlich verpflichtet sind sie dazu nicht.

Kündigung

Einer der größten Vorteile der Tarife aus dem Supermarkt ist die kurze Vertragslaufzeit. Bei Netto, Norma und Penny zum Beispiel kannst du den Vertrag jederzeit kündigen. Das heißt, am Ende des Monats bist du, wenn du magst, raus. Das geht in der Regel schnell und zuverlässig im Internet. Die längste Kündigungsfrist beträgt einen Monat. Solltest du also mit dem Vertrag oder dem Mobilfunknetz des Anbieters nicht zufrieden sein, dann gehst du finanziell kein Risiko ein und kannst schnell und unproblematisch wechseln.

Flexibilität

Wenn du merkst, dass du mit deinem Datenvolumen nicht auskommst, dann kannst du unproblematisch für wenig Geld ordentlich aufstocken. Für knapp zwei Euro bekommst du zum Beispiel bei Rossmann und Edeka 150 MB mehr Volumen fürs Internet. Oder du wechselst direkt zu einem anderen Tarif deines Anbieters. Die Verträge funktionieren auch im Ausland und sind auch dort aufladbar.

Das Netz

Alle Anbieter greifen auf die Netze großer Betreiber zu. Penny und Ja!Mobil bieten ihren Kunden D1 Netz–Qualität, nach einer Netzuntersuchung von Stiftung Warentest aus dem Jahr 2015, das beste Netz in Deutschland. Lidl nutzt den Service von Vodafone und Tchibo den von O2. Das ist für dich zum Beispiel dann interessant, wenn du umgezogen bist und am neuen Wohnort das Funknetz deines Anbieters nur schlechte Qualität bietet. Ohne großen Aufwand kannst du so verschiedene Netze ausprobieren.

Bildrechte: MDR JUMP Nummer mitnehmen

Das soll bei allen Anbietern problemlos klappen. Dafür musst du allerdings erst einmal eine Sim-Karte bestellen und so einen Vertrag eingehen. Jetzt kündigst du deinen alten Anbieter und beantragst die Übergabe beziehungsweise Übernahme der Rufnummer, beim alten und neuen Anbieter.



Die alten Anbieter verlangen in der Regel zwischen 25 und 30 Euro für die Freigabe deiner Rufnummer. Genau das bekommst du bei den meisten Anbietern aber auch als Vergütung für das Mitbringen deiner Rufnummer. Lediglich Galeria und Netto zahlen keinen Bonus für deine Nummer.

Vorsicht! Lies dir die Bedingungen der Anbieter genau durch, bevor du einen Vertrag eingehst. Oft kannst du nämlich deine Rufnummer nicht mitnehmen, wenn der neue Anbieter das gleiche Netz nutzt wie der alte.

Die Nachteile

Alle Informationen zu deinem Vertrag musst du dir aus dem Internet oder von der jeweiligen Hotline holen. Die Verkäufer und Kassierer im Supermarkt beraten eher selten. Wenn du im Vertrag ein Handy mitfinanzieren willst, hast du ganz schlechte Karten. Das bekommst du nämlich bei keinem Anbieter. Dafür gibt es beispielsweise bei Tchibo 50 Euro vom Handykaufpreis zurück, wenn du einen Mobilfunkvertrag dort abschließt. Auch Vielsurfer und Nutzer, die auf schnelle LTE-Internetverbindungen angewiesen sind, finden bei den Discountern nur schwer den richtigen Tarif.

Die Kostenfallen: Internet und Drittanbieter

Auch wenn du feste Datenvolumen buchst, bist du vor den Rechnungen von Drittanbietern oder kostenpflichtigen Downloads nicht geschützt. Das gilt vor allem für deine Kinder oder alte Menschen, die nicht so oft mit dem Handy umgehen. Der Prepaid-Tarif ist also kein Freibrief für bedenkenloses Surfen im Netz.

