Wie werden Medikamente am besten aufbewahrt? Eine pauschale Empfehlung, Arzneimittel kühl und dunkel zu lagern, gibt es nicht. "Medikamente sind aber in den meisten Fällen schon licht- und temperaturempfindlich und sollten deshalb nie der prallen Sonne oder großen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden", erklärt Apothekerin Dr. Anne-Kathrin Habermann aus Leipzig. Grundsätzlich sollte man Medikamente immer in der Originalverpackung mit Beipackzettel aufbewahren. Man weiß dann immer, um welches Medikament es sich handelt, hat die Anwendungshinweise parat und weiß, wann das Medikament verfällt.

In den meisten Fällen sind die Medikamente lichtgeschützt verpackt. Die richtige Lagerungstemperatur ist auch auf der Verpackung vermerkt. Grundsätzlich gibt es drei Temperaturzonen für Medikamente:

Raumtemperatur (ca. 15° bis 25 °C)

Kühlschrank (2° bis 8°C)

Tiefkühlfach (-18°)

Es ist keine gute Idee, Medikamente kühler als empfohlen zu lagern. Wer glaubt, dass die teuren Schmerzmittel im Frostfach länger halten, riskiert, dass sie im Ernstfall wirkungslos sind, wie unsere Expertin erklärt: "Sie kennen die chemische Zusammensetzung der Medikamente nicht. Die Stoffe können bei Wärme und Kälte ganz unterschiedlich reagieren und im besten Falle wirkungslos werden oder eben sogar schaden, wenn Sie bei falschen Temperaturen gelagert werden."

Wenn die Reiseapotheke unterwegs mal für kurze Zeit Schwankungen ausgesetzt ist, macht das in den meisten Fällen nichts. Man muss aber dafür sorgen, dass Medikamente nie nass werden. Daher ist zum Beispiel das Bad kein guter Ort für Medizin. Außerdem sollte man Medikamente immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Halte Verfalls- und Verbrauchsdatum ein

Hersteller garantieren die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Medikamenten bis zu einem Verfallsdatum. Bis zu diesem Datum kannst du sie unbedenklich einnehmen. "Ich würde von jedem Versuch abraten, Medikamente auch darüber hinaus zu verwenden", warnt die Apothekerin.

Bildrechte: colourbox Auch bei sachgemäßer Lagerung laufen in den Medikamenten Verfallsprozesse ab, die die Wirkung mitunter stark beeinträchtigen können. Sortiere deshalb einmal im Jahr die Hausapotheke durch und wirf abgelaufene Medikamente konsequent weg. Geöffnete Medizin wie Hustensaft, Augentropfen oder Salben hat noch ein zusätzliches Verbrauchsdatum. "Das liegt daran, dass an diese Mittel ja beim Öffnen der Verpackung Sauerstoff gelangt. Damit reagiert das Medikament und das beschleunigt den Verfallsprozess in der Regel", so die Expertin. Notiere dir also beim Anbruch einer Verpackung wie etwa dem Fiebersaft für die Kinder, wann du die Flasche geöffnet hast und bis wann sie jetzt noch zu gebrauchen ist.



Achtung: Öffnest du ein Medikament einen Monat vor dem Verfallsdatum und ist dieses Medikament nach Anbruch zum Beispiel drei Monate zu verwenden, dann musst du dich hier nach dem Verfallsdatum richten.

Anzeichen für verdorbene Medikamente

Ob ein Medikament noch wirksam ist, kannst du von außen nicht feststellen.

Es gibt aber Anzeichen dafür, wenn sich die Arznei verändert hat, wie Dr. Anne-Kathrin Habermann erklärt: "Bei Tabletten können das Verfärbungen oder auch aufgeblähte Tablettenblister sein. Bei einer Creme kann sich die Konsistenz verändern oder sie riecht komisch." Auch Ausflockungen in Flüssigkeiten, die in der Packungsbeilage so nicht beschreiben werden, sind ein Hinweis auf ein verdorbenes Medikament. Wenn du diese Anzeichen entdeckst, solltest du das Mittel entsorgen, selbst wenn das Verfallsdatum noch nicht erreicht ist. Im Ausnahmefall, zum Beispiel bei sehr teuren Medikamenten, frag auf jeden Fall vor der Einnahme in einer Apotheke nach.

Medikamente richtig entsorgen

Seit 2005 dürfen Medikamente über den Hausmüll entsorgt werden.

Bildrechte: IMAGO Der wird in Deutschland entweder verbrannt oder vor der Lagerung auf der Deponie so vorbehandelt, dass die Wirkstoffe der Medikamente nicht mehr gefährlich werden können. Außerdem gelangen Deponierückstände theoretisch nicht ins Grundwasser. Man kann alte Medikamente aber auch auf Wertstoffhöfen und beim Schadstoffmobil abgeben. Auch viele Apotheken nehmen freiwillig alte Medikamente entgegen.



Achte beim Entsorgen im Hausmüll darauf, dass niemand an den Müll gelangt. Besonders bei Spritzen und Kanülen empfiehlt sich eine sichere Entsorgung in festen Behältnissen oder die Abgabe in der Apotheke. Wo und wie du in deiner Umgebung Medikamente sicher entsorgst, erfährst du im Internet. "Auf keinen Fall gehören Tabletten ins Abwasser, also in die Toilette oder das Waschbecken. Die Wirkstoffe sind aus dem Wasserkreislauf nur ganz schwer zu entfernen und werden mittlerweile schon in scheinbar klaren, weit entfernten Gebirgsseen nachgewiesen", gibt die Expertin zu bedenken. Wasch auch keine Cremedosen oder Hustensaftflaschen aus, um sie wiederzuverwenden. Die Rückstände in den Gefäßen gelangen auf diese Weise ebenfalls in die Umwelt.

Sonderfall Binden und Pflaster