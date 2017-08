Wie wäre es, eine Währung zu haben, mit der man unabhängig von einem Staat oder Land auf der ganzen Welt zahlen kann und die überall akzeptiert wird? So ähnlich dachte wohl 2008 auch eine Person oder Gruppe mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Von ihr wurde da nämlich das Konzept der Bitcoin vorgestellt. Anders als eine offizielle Währung, die von Staaten oder Notenbanken kontrolliert und beeinflusst wird, sollte die Bitcoin für eine unabhängige und vertrauensvolle Zahlungsmöglichkeit weltweit stehen. Ist Bitcoin die Währung der Zukunft oder nur einen digitale Spielerei? Was steckt wirklich dahinter und welchen Mehrwert haben die Nutzer davon?

Bitcoin ist eine Währung, die ausschließlich digital existiert. Es gibt also weder Geldscheine noch Münzen. Bitcoin steht dabei für Bit, also die kleinste Computerspeichereinheit und Coin, dem englischen Wort für Münze.

Ein Bitcoin ist ein berechneter verschlüsselter Datenblock, der im Computer generiert wird. Dabei spricht man vom Mining. Ein normaler Haushalts- PC ist nicht mehr in der Lage, Bitcoins zu generieren, denn dafür sind extrem große Rechnerleistungen nötig. Am 3. Januar 2009 wurden die ersten Bitcoin-Blöcke errechnet und somit die Währung ins Leben gerufen. Aufgrund des komplizierten Schöpfungsprozesses wurde von den Erfindern festgelegt, dass bei 21 Millionen Bitcoins Schluss ist, mehr wird es nicht geben.

Zu Beginn hatten Bitcoins noch keinen realen Gegenwert. Es gab schließlich niemanden, der mit ihnen handeln wollte. Mittlerweile kann so ein Bitcoin durchaus mal 4.000 Euro und mehr wert sein. Am nächsten Tag allerdings gibt es unter schlechten Umständen mehrere hundert Dollar weniger dafür. Damit ist auch die Hauptschwäche der Bitcoins beschrieben. Es ist nämlich eine höchst spekulative und anfällige Währung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Bitcoins in die elektronische Brieftasche, die sogenannte Wallet, auf seinem Rechner, Handy oder Laptop zu stecken. Entweder man kauft Bitcoins an einer der digitalen Bitcoin-Börsen, man hat ein Geschäft und akzeptiert Bitcoins als Zahlungsmittel oder man geht an einen Bitcoin-Automaten und tauscht dort reales Geld gegen Bitcoins. Es gibt beziehungsweise gab allerdings im deutschsprachigen Raum gerade mal eine Handvoll Automaten in Berlin, Bochum, München und Wien. Die meisten davon sind wieder abgebaut. Beste Möglichkeit ist also die digitale Börse, zu der man nur mit einer komplizierten Anmeldung gelangt.

Was kann man damit bezahlen?

Bildrechte: IMAGO Inzwischen gibt es offenbar auch große Firmen, die Bitcoin akzeptieren. So können etwa Microsoft-Konten mit der digitalen Währung aufgeladen werden (Stand: August 2017). Mit dem Guthaben können im Xbox Store Spiele, Film oder Apps gekauft werden. Microsoft weist aber darauf hin, dass mit Bitcoin aufgeladenes Guthaben nicht zurückerstattet werden kann. Auch Lieferando weist in seinem Blog darauf hin, dass Essen mit Bitcoin bezahlt werden kann (Stand: Juli 2017). Allerdings steigen Unternehmen genauso schnell in die Bezahlung mit Bitcoins ein wie sie wieder daraus aussteigen. Es lässt sich also immer nur für einen kurzen Zeitraum genau bestimmen, wer an Bord ist und wer nicht. Eine weite Akzeptanz hat die digitale Währung bis jetzt trotz immer neuer Versuche nicht erlangt.

Da jede Überweisung per Bitcoin dokumentiert und in einer digitalen Überweisungskette immer mit transportiert wird, könnte das Finanzamt im Zweifel auch auf diese Daten zugreifen. Wer mit Bitcoins spekuliert und dabei Gewinne erzielt, muss die unter Umständen versteuern. Im sogenannten Darknet, dem anonymen Teil des Internets, in dem unter anderem auch illegale Geschäfte abgewickelt werden, wird fast ausschließlich mit Bitcoins bezahlt.