Flüge bis zu 160 Euro teurer Wer mit Smartphone shoppt, zahlt oft drauf!

Immer häufiger kaufen wir online über unsere Smartphones und Tablets ein. Das ist praktisch, geht schnell - ist aber oft zu teuer, wie Testkäufe zeigen. Die Verbraucherzentrale NRW hat schon vor längerer Zeit festgestellt, dass es je nach Gerät des Nutzers oft hohe Preisunterschiede gibt. Das Reisemagazin "Clever reisen!" stellt nun in seiner Januar-Ausgabe wieder ganz aktuell fest: Flüge buchen ist per Smartphone oft viel teurer, als per PC.

In mehreren Stichproben untersuchten die Macher der Zeitschrift die Preise internationaler Flüge. Bei drei von sechs getesteten Anbietern waren die identischen Flüge über die iPhone-App teurer als über den normalen Browser am Desktop-PC. Besonders in der Business Class war diese Tendenz stark zu sehen: Beim Anbieter Bravofly war ein Flug über das Smartphone so 160 Euro teurer als bei Buchung über den normalen Rechner!