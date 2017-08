Alle Jahre wieder präsentieren Vereine ihre neuen Fußball-Trikots in den Shops. Um das Original zu tragen, das Thomas Müller, Pierre-Emerick Aubameyang oder Willi Orban auf dem Platz präsentieren, muss man nicht selten 80 Euro bezahlen.

Wie genau sich der Preis für so ein Trikot aufschlüsselt, darüber hüllen sich die Ausrüster und auch die Vereine in Schweigen. Der Sportmarketing-Experte Peter Rohlmann hat die Preise analysiert. Seine Schätzung sieht folgendermaßen aus.

Von dem Geld, das den Händlern vom Trikot bleibt, geht der überwiegende Teil für Personal- und Raumkosten drauf. Pro Trikot bleiben am Ende zwischen 2,50 Euro und 3 Euro Gewinn. Noch weniger dürften die Näherinnen bekommen, die die Trikots in den Fabriken in Fernost zusammennähen.