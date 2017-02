An Polio sterben immer noch viele Kinder. In Deutschland gilt die Krankheit als ausgerottet, aber unter anderem in Afghanistan, Pakistan und Nigeria tritt sie immer noch auf. Dabei kann man die Krankheit mit einer einfachen Schluckimpfung bekämpfen. Die kostet allerdings Geld und das können sich viele in den betroffenenen Ländern nicht leisten.

Bares Geld aus Plastik

Der Verein "Deckel drauf" hat einen Weg gefunden, Geld dafür zu sammeln. Pamela Cellarius sammelt Plastikdeckel, die auf Tetrapacks oder Zahnpastatuben aufgeschraubt sind.

Diese Deckel bestehen aus einem hochwertigen Kunststoff, der sich gut recyclen lässt.

Bares Geld also, für das Recyclingunternehmen Geld bezahlen. Genau da setzt der Verein an. Die Mitglieder sammeln die Deckel, geben sie an ein solches Unternehmen und bezahlen von dem Geld die Impfungen. Für eine Impfung braucht man 500 Deckel. Pamela hat mit ihren Mitstreitern schon über 200.000 Stück gesammelt.