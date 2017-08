Pilze richtig transportieren Pilze richtig transportieren

Zum Transport von Pilzen eignen sich eigentlich nur ein Korb oder eine Papiertüte. Sind die Pilze eingeschweißt oder falsch verpackt, fangen sie nämlich an zu schwitzen und verlieren so an Geschmack. Im schlimmsten Fall entwickeln falsch gelagerte Pilze giftige Zerfallsprodukte.