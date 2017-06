Ausflugstipps für Familien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

An Pfingsten können die Besucher Magdeburgs in der Elbestadt wieder eine kleine Reise durch Europa machen: MDR JUMP präsentiert das Europafest. Mit dabei auf dem Alten Markt sind in diesem Jahr Frankreich, Russland, Polen, Ukraine, Tschechien, Ungarn und Irland. Am Samstag ab 19 Uhr präsentiert MDR JUMP Moderatorin Mandy Engel auf der Europabühne die „Blind Passenger“ mit Frontmann Nike Page. Außerdem sind Die Toten Ärzte am Start, mit dem Besten aus 30 Jahren Rockgeschichte: Die Toten Hosen & Die Ärzte.