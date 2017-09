Derzeit bieten etwas mehr als 15 Städte in Mitteldeutschland dieses oder ein ähnliches System an. Oft sind diese schon seit mehreren Jahren in Betrieb, wie zum Beispiel in Naumburg. Am weitesten verbreitet ist die Zahlung per SMS. In einer kurzen Nachricht wird das Kennzeichen an eine Zentrale gesendet. Eine eigene App, wie es sie zum Beispiel in Jena geben wird, ist seltener. Wenn das Ordnungsamt zur Kontrolle kommt, prüfen die Mitarbeiter mithilfe spezieller Software, ob für ein parkendes Auto die Gebühr gezahlt wurde. Einige Städte berichten, dass seit der Einführung des digitalen Parkscheins weniger Knöllchen ausgestellt werden mussten.