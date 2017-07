Die Brauhausstraße mitten in Meißen. Hier hat die Stadt für die Straßenreinigung ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Einige Meter weiter ist das gleiche Symbol mit der Aufschrift "Ende" zu sehen. MDR JUMP Hörer Olaf denkt sich nichts Böses und parkt, genau wie andere Autofahrer, hinter dem Schild, welches das Halteverbot offenbar aufheben soll.

Olaf stellt die Mitarbeiter zur Rede und versucht ihnen die Lage zu erklären. Die meinen: Das Aufhebungs-Schild stammt von einem Bauunternehmen und gilt deshalb nicht. Er wendet sich an MDR JUMP. Wir leiten das Foto an unseren Rechtsexperten weiter: Anwalt Thomas Kinschewski aus Dresden.

Aufgrund einer bereits abgeschlossenen privaten Baumaßnahme in diesem Bereich standen dort noch weggedreht Verkehrsschilder in der unmittelbaren Nähe. Damit hat sich jemand einen Spaß erlaubt und eines der Schilder auf die Straße gestellt. Damit war weder für den Verkehrsteilnehmer noch für den städtischen Vollzugsdienst eine klare Rechtslage erkennbar.

Trotzdem hat das Ordnungsamt Knöllchen verteilt. Diese gelten aber lediglich als Hinweiszettel. Ein Verwarn- oder Bußgeld will die Stadt nicht erheben. Aber dieser Fall zeigt: In strittigen Fällen hilft es, die Situation zu fotografieren. Diese Beweise können helfen, wenn es Ärger gibt. MDR JUMP Hörer Olaf hat also alles richtig gemacht.