Schnee im Sommer? Die Pappelwolle erobert Mitteldeutschland

Hauptinhalt

In einigen Straßen sieht es im Moment so aus, als ob es geschneit hat - obwohl es so warm ist. Die weißen Flocken sind aber kein Schnee, sondern Samen von Pappeln. Dabei ist die sogenannte Pappelwolle ist nicht ganz ungefährlich.