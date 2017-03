Der New Yorker Fotograf Benjamin Grant macht es möglich - mit seinem Instagram-Projekt und dem dazugehörigen Buch "Overview". Seit 2014 arbeitet er mit der Satellitenbilder-Plattform Digital Globe zusammen und zeigt wie wunderschön, aber auch wie verletzlich die Erde ist, auf der wir leben.

Die Bilder zeigen unter anderem riesige Städte und urbanes Leben. Mal chaotisch, mal sehr präzise angeordnet. Oft gibt es mehr Häuser als grüne Flächen, wie hier in dem Viertel Eixample in Barcelona.

Selbst Industrieflächen wirken von oben faszinierend, wie das Kohleterminal im Hafen der chinesischen Stadt Qinhuangdao. Es ist der größte Umschlagplatz für Kohle. Jährlich werden ca. 210 Milliarden Tonnen Kohle zu den Kraftwerken in Südchina transportiert. Was auch bedeutet, dass sehr viel Kohlendioxid durch diese Kraftwerke in die Atmosphäre gelangt und sie angreift.