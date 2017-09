4 Non Blondes - "What's Up" 4 Non Blondes - "What's Up"

"What's Up" ist schon immer ein beliebtes Lied für Abende am Lagerfeuer mit Gitarrenmusik. 1993 veröffentlichten die 4 Non Blondes den Song und waren aus dem Radio kaum noch wegzudenken. Ganze 10 Wochen hielt sich der Song auf Platz eins der deutschen Charts. Diesen Erfolg erreichte die Band nie wieder. 1995 verließ Linda Perry, die Frontsängerin, die Band - das Ende der 4 Non Blondes. Linda Perry hat später auch Songs für Christina Aguilera, Pink, Alicia Keys, Celine Dion und Gwen Stefanie geschrieben und baute ihr eigenes Plattenlabel auf.