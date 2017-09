Wiesn' Zeit Oktoberfeste in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt im Schnellcheck

Alle Jahre wieder sticht der Münchner Bürgermeister ein Bierfass an und eröffnet mit dem Ruf "O Zapft is'" das Oktoberfest. Doch eine Reise zum größten Volksfest Deutschlands ist keine günstige Angelegenheit. Zum Glück gibt es auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Oktoberfeste.

Die Eisleber Wiese zum Beispiel: Die ist sogar wesentlich älter als das Oktoberfest in München. Und in Erfurt steht auf dem Oktoberfest ein 55 Meter hohes Riesenrad. Somit ist es sogar fünf Meter höher als das Riesenrad in München. Aber auch in anderen mitteldeutschen Städten gibt es Oktoberfeste. Diese sind zwar nicht so traditionsreich, aber in punkto Spaßfaktor können sie locker mithalten. Das Beste: Das Bier ist überall günstiger als in München.