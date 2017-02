Rückkehr des Nokia 3310 Handyknochen statt Smartphone?

Die Neuauflage soll nicht nur etwas für Liebhaber sein, sondern auch als Outdoor-, Notfall- oder Festivalhandy dienen. Was das neue 3310 alles kann, weiß man noch nich genau. Jedoch ist zu erwarten, dass der Funktionsumfang im Vergleich zu einem Smartphone deutlich abgespeckt ist. Knapp 60 Euro soll das Handy kosten und am 26. Februar vorgestellt werden. Wie erfolgreich ein Nokia 3310 in einer Welt voller Smartphones wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Der Handyknochen bleibt Kult und vielen in guter Erinnerung.