Winterreifen: Neues Alpine-Symbol bald Pflicht

Für Winterreifen mit M+S-Kennzeichnung mussten die Hersteller keine einheitlichen Prüfungen bestehen. Das ist beim Alpine-Symbol anders. Für das müssen die Winterreifen zum Beispiel einen Bremstest auf Schnee bestehen. Dabei muss das Auto innerhalb einer vorgeschriebenen Strecke zum Stehen kommen. Die neue Winterreifen-Pflicht soll also für mehr Sicherheit auf der Straße sorgen. Dafür hat sich der deutsche Gesetzgeber an einer Regelung der UNECE für Winterpneus orientiert. Das Kürzel UNECE steht für die Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen. Der ADAC rät Autofahrern, schon jetzt auf das Alpine-Symbol zu achten – auch wenn noch Reifen mit M+S verkauft werden dürfen. In einem aktuellen Test mit 32 Winterreifen für verschiedene Fahrzeugklassen war aber bei allen Reifen von allen Herstellern das Alpine-Zeichen drauf.

Im ADAC-Test erreichte beispielsweise der von Goodyear entwickelte ESA+ TECAR Super Grip (Golfklasse) einen „guten“ zweiten Platz. Der teurere Reifen von Goodyear mit der Bezeichnung UltraGrip9 landete dagegen mit einem „befriedigend“ drei Plätze dahinter. Ähnlich bei Michelin: Deren Zweitprodukt Kleber Krisalp HP3 erzielt in der Reifendimension Golfklasse mit „gut“ einen dritten Platz in der Wertung, der Premiumreifen Michelin Alpin 5 vom selben Hersteller dagegen schaffte nur Platz zwölf mit „befriedigend“.

In Deutschland hat der Gesetzgeber eine situative Winterreifenpflicht festgelegt. Das bedeutet, es muss mit Winterreifen gefahren werden, wenn die Witterungsverhältnisse es erfordern. Wenn Glatteis, Schnee, Schneematsch, Eis oder Reifglätte herrschen, dürfen also keine Sommerreifen auf dem Auto sein. Wer ohne die entsprechende Ausrüstung unterwegs ist, wird im Ernstfall mit bis zu 120 Euro und einem Punkt in Flensburg bestraft. Anders herum dürfen Autofahrer an einem sehr warmen und trockenen Tag im Januar auch problemlos mit Sommerreifen fahren.