Ab Anfang April im Umlauf So sieht der neue 50-Euro-Schein aus

Am Dienstag stellt die Deutsche Bundesbank in Leipzig den neuen 50-Euro-Schein vor. Die runderneuerte Banknote im gewohnten Braun-Orange wird vom 4. April an unters Volk gebracht. Mit ein paar neuen Sicherheitsmerkmalen will die Bundesbank Fälschern das Handwerk deutlich schwerer machen. Der Fünfziger ist die mit Abstand am meisten gefälschte Banknote.