Verwandlungskünstler

Die Switch ist eine Hybridkonsole. Sie besteht aus einem 6,2 Zoll großen Touch-Display, einer (etwas billig anmutenden) Dockingstation und zwei Controller-Hälften, den Joy-Cons. Die lassen sich entweder links und rechts an das Display „answitchen“ - dann kann man mobil zocken. Oder man steckt das Display in die Dockingstation und spielt am Fernseher. Der Wechsel zwischen mobil und stationär funktioniert ganz einfach ohne Kabel umzustecken oder Wartezeit - so macht Zocken Spaß. Nur in der Sonne nicht - das Display ist nämlich nicht entspiegelt.

Klein, aber oho: Die Joy-Cons

Die Joy-Cons sehen zwar klein und nach Spielzeug aus, liegen aber erstaunlich gut in der Hand; alle Buttons sind gut zu erreichen, auch nach längerem Zocken schmerzen die Finger nicht. Außerdem stecken sie randvoll mit Sensoren (ähnlich wie die Wii-Controller) und Rumble-Einheiten. Das eröffnet ganz neue kreative Ansätze bei den Games. Erste Tests mit „Just Dance 2017“ zeigen: Es funktioniert richtig gut. Per Bluetooth verbinden die sich automatisch mit der Switch, da muss nichts eingerichtet werden. Die Akkulaufzeit gibt Nintendo optimistisch mit bis zu 20 Stunden an. Bei uns war beim Zelda-Zocken aber schon nach knapp zehn Stunden Schicht.

Technische Daten