Namensforschung Namen machen Leute

Tatsächlich kann unser Name Einfluss darauf haben, wie sich unser Leben gestaltet, sagt Gabriele Rodríguez, Namensforscherin an der Uni Leipzig. Dabei geht es aber gar nicht darum, wie verständlich ein Name ist. Nora zum Beispiel klingt Cora oder Dora sehr ähnlich. Wir verbinden Eigenschaften mit einem Vornamen, oft auch unbewusst.