Der eigene Name prägt einen Menschen - und kann durchaus auch seinen Werdegang beeinflussen, erklärt Gabriele Rodríguez. Sie arbeitet an der Uni Leipzig als Namensberaterin. Jeder Erwachsener habe seine eigenen Erfahrungen mit Vornamen und ordnet einen Vornamen durchaus unterschiedlich ein, allerdings gibt es auch ein kollektives Empfinden:

Das hängt mit Moden zusammen oder auch mit neuen und alten Namen und was man mit ihnen verbindet. Wenn wir eine Irmgard hören, denken wir eher an eine ältere Frau. Wenn wir Julia hören, dann stellen wir uns eine junge hübsche Frau vor und dieses kollektive Empfinden spielt mit rein.

Und so denken die Meisten automatisch bei Namen wie Paul, Alexander, Lena und Katharina automatisch an brave, gut gebildete Kinder, während man Justin, Jasaon und Chantal nicht so viel zu traut.