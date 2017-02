Der Mythos des Murmeltiertags geht auf deutsche Siedler in den USA zurück: Erwacht an Mariä Lichtmess ein Murmeltier aus seinem Winterschlaf, sieht seinen Schatten und zieht sich erschrocken zurück, bleibt es noch 6 Wochen winterlich. Ist kein Schatten sichtbar, kommt der Frühling. So heißt es zumindest. Für die Vorhersage muss Murmeltier "Phil" in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania herhalten. Seit mehr als 100 Jahren zieht dort der amtierende Präsident des Murmeltiervereins einen der Nager bei Sonnenaufgang aus seinem Bau.

Aus Dachs und Bär wurde Murmeltier

Die deutschen Siedler brachten wahrscheinlich aus ihrer Heimat die alten Bauernregeln mit, von denen sie den Murmeltiertag ableiteten. Denn zahlreiche Bauernregeln beziehen sich auf das erwartende Wetter. Für die Wettervorhersage müssen da allerdings noch Dachs und Bär her halten:

Sonnt sich der Dachs in der Lichtmess-Woche, geht auf vier Wochen er wieder zu Loche. Heißt eine Bauernregel. Oder auch: Wenn um Lichtmess der Dachs noch im Loche bleibt, kommt späterhin noch Kälte.



Dem Murmeltiertag am ähnlichsten ist wohl folgende Regel: Wenn der Bär auf Lichtmess seinen Schatten sieht, kriecht er wieder auf vierzig Tage in die Höhle.

Mariä Lichtmess

Am 2. Februar ist nämlich eigentlich Mariä Lichtmess. An diesem Tag endet für die Christen offiziell die Weihnachtszeit. Spätestens am 2. Februar werden die Tannenbäume und der Weihnachtsschmuck aus den Wohnzimmern und Kirchen geräumt. Somit stellt der Tag auch einen Neubeginn dar, da die Kirchen an diesem Tag auch ihre Kerzen für das neue Jahr weihen. In einigen Gemeinden gibt es Lichtprozessionen. Daraus resultiert auch der Name "Lichtmess".

Die Wettervorhersage

Das Murmeltier, das das Wetter an diesem Tag vorhersagen kann, ist natürlich ein Spaß. Und auch die Bauernregeln basieren zwar auf jahrhundertealte Beobachtungen, bleiben jedoch meist nette Sprichwörter, denn belastbare Wettervorhersagen zu treffen, ist schwer. Bei Meteorologen gilt generell: Bis zu drei Tagen können sie relativ sicher das Wetter vorhersagen, alles was darüber hinausgeht, wird immer mehr Spekulation. Florian Rost aus dem MDR Wetterstudio erklärt:

Es gibt einige wenige Bauernregeln, die tatsächlich ganz gut zu treffen. Die Bauernregeln rund um Lichtmess und dem Dachs oder dem Murmeltier, das zurück in seinen Bau kriecht, gehören nicht dazu.

Seine Wetterprognose für die nächsten Tage:

In den kommenden Tagen zum Wochenende hin wird es tatsächlich etwas milder in Mitteldeutschland. Ab nächste Woche erwarten wir noch mal ein Comeback des Winters.