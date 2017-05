Berufsverkehr stark beeinträchtigt Über 500 Baustellen in Mitteldeutschland

In Mitteldeutschland findet man derzeit man die meisten Baustellen in Sachsen. Mit ca. 260 liegen sie deutlich vor denen aus Sachsen-Anhalt (ca. 170) und Thüringen (ca. 150). Stauschwerpunkte gibt es vor allem auf Autobahnen, größeren Bundesstraßen sowie deren Umleitungsstrecken. Aktuell zum Beispiel auf der A9 zwischen Kreuz Rippachtal und Leipzig-West sowie auf der A14 zwischen Könnern und Halle Trotha. Dort ist in Stoßzeiten teilweise mit Verspätungen von über einer Stunde zu rechnen.