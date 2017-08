...nach dem Zweiten Weltkrieg kamen auf die freien Plätze vorerst provisorische Bauten, die immer wieder abgerissen und neugebaut wurden. Auch der Name änderte sich: Von Stalinplatz, zu Posthof, bis in den späten 1990er Jahren wieder eine Rückbenennung in Johannisplatz stattfand. In der Pracht, wie in den 20er Jahren, erstrahlte der Platz allerdings nicht mehr. Bildrechte: IMAGO