Männer ab 30 Die Wampe ist nicht aufzuhalten

Durchatmen für alle Männer ab 30, die krampfhaft versuchen mit Sport und gesunder Ernährung ihre Plauze wegzubekommen. US-Forscher haben jetzt herausgefunden: Es ist ganz normal, dass der Mann ab einen bestimmten Alter einen Bauch bekommt. Schuld am Speck ist ein Enzym, das schreibt das Fachjournal "Science Daily", das die Studie veröffentlicht hat. DNA-Protein Kinase (kurz: DNA-PK) heißt der Dickmacher und beeinflusst den Stoffwechsel. Während man also mit 20 noch Essen konnte wie ein Scheunendrescher und trotzdem ein Strich in der Landschaft war, setzt spätestens ab 40 das Fett an. In ihrer Studie schreiben die Forscher, dass die Identifizierung dieses Mechanismus sehr wichtig ist, um in Zukunft die Gesundheit verbessern zu können.