TV-Planer Auf diese Märchenfilme freuen wir uns an Weihnachten

Die meisten Märchenfilme laufen an Heiligabend im Fernsehen. Aber auch am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag könnt ihr Märchen gucken - ob das Kultmärchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"; Klassiker wie "Die goldene Gans", "Aschenputtel" und "Schneewittchen" oder "Aladins Wunderlampe" - wir verraten euch, an welchen Tagen, wann welche Märchen laufen und wünschen schöne, gemütliche Weihnachtsfeiertage!