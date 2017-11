Ed Sheeran geht es besser ohne Handy. "Ich bekomme schnell Beklemmungen auf öffentlichen Plätzen mit vielen Menschen. Und so geht es mir auch, wenn ich ständig angerufen werde und jeder irgendwas von mir will. Ich wurde so ängstlich, dass ich teilweise nicht ans Telefon gegangen bin", gesteht der Sänger. "Ich habe dann einfach das Telefon weggelassen und plötzlich ging auch die Angst." Bildrechte: Warner Music