In Italien macht sich die Angst vor Masern breit. Seit Beginn des Jahres gab es mehr als 2.000 Krankheitsfälle, 2016 waren es nur rund 800. Jetzt wurde festgestellt: 89% der Masern-Erkrankten in diesem Jahr waren nicht geimpft. Auch in Deutschland gibt es immer wieder Diskussionen um eine eventuelle Impfpflicht. Ob hier auch ein Impfgesetz eingeführt werden könnte, weiß Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Institut in Berlin.