Lügenforschung Warum Lügen so wichtig ist

Flunkern, Schwindeln, Täuschen und Betrügen - Laut Forschern steht das an der Tagesordnung, denn angeblich lügen wir bis zu 200 Mal am Tag. Aber warum? Und lügen wir Deutschen anders als Chinesen oder US-Amerikaner? Wir haben uns mit einem Lügenforscher unterhalten und der sagt: Ein bisschen lügen ist gar nicht so verkehrt.