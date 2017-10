Lebensmittel Wann du angebrochene Lebensmittel noch essen kannst

82 Kilogramm. So viele Lebensmittel wirft jeder von uns pro Jahr in den Müll. Das Wenigste davon ist wirklich ungenießbar. Meist werfen wir Produkte weg, die zwar das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, aber eigentlich noch genießbar gewesen wären. Aber was ist mit dem Brot, von dem nur eine Scheibe ein bisschen geschimmelt ist? Und der Schinken, der am Rand etwas hart geworden ist? So erkennst du, was du noch essen kannst und was wirklich in die Tonne gehört.