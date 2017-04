Zwar sind Gleisbetten ein schönes Fotomotiv, aber eben auch sehr gefährlich. Durchfahrende Züge haben oft eine Geschwindigkeit von 160 km/h. Sie legen also einen Weg von ungefähr 100 Metern in 2,5 Sekunden zurück. So schnell zu reagieren und aus den Gleisen zu springen, ist fast unmöglich und kann tödlich enden. Auch auf das Gehör sollte man sich nicht verlassen, denn bei Windstille kommt das Zuggeräusche erst spät an.