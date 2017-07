Eine Streife der Bundespolizei hat bei Bad Lauchstädt (Saalekreis) zwei Mädchen aufgegriffen, die auf einem Privatweg neben den Gleisen herumliefen. Die 12 und 13 Jahre alten Mädchen hätten am Dienstag ein Selfie von sich und den Gleisen machen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Stelle ist nach Angaben der Polizei Teil der Trasse Berlin-Nürnberg, Züge fahren dort besonders schnell. Seit Jahren kommt es immer häufiger vor, dass sich Jugendliche in den Gleisen fotografieren.

Gefährlicher Trend

Die Polizei warnt eindringlich davor, sich durch Fotos an Bahngleisen in Gefahr zu bringen. Die Bundespolizei beobachtet mit Sorge den gefährlichen Trend, mit dem sich die Jugendlichen in Todesgefahr brigen.

Der Reiz der Gleise

Da die Schienen von Gleisen parallel zueinander laufen, sehen viele Teenager sie als Symbol für Liebe und Freundschaft. So sind sie natürlich eine begehrte Kulisse für Selfies.

Zwar sind Gleisbetten ein schönes Fotomotiv, aber eben auch sehr gefährlich. Durchfahrende Züge haben oft eine Geschwindigkeit von 160 km/h. Sie legen also einen Weg von ungefähr 100 Metern in 2,5 Sekunden zurück. So schnell zu reagieren und aus den Gleisen zu springen, ist fast unmöglich und kann tödlich enden. Auch auf das Gehör sollte man sich nicht verlassen, denn bei Windstille kommt das Zuggeräusch erst spät an.