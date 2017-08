Kuriose Sportarten Luftgitarren, MS Excel-WM, Nackt-Rugby und Co.

Nacktrugby ist eine neuseeländische Variation von Rugby. Die Teams laufen splitternackt über den Platz, nicht einmal Turnschuhe tragen die männlichen und weiblichen Spieler. Schon seit 2001 laufen die Nacktrugby-Spieler in Dunedin übers Rugbyfeld.

Drei Tage dauert die WM, die in den USA stattfindet. Mit dabei sind 200 Teilnehmer aus 124 Ländern, auch aus Deutschland. Anna und Friederike hatten sich zufällig für die WM qualifiziert, in dem sie einen Excel-Kurs besuchten. Bei der WM muss in 50 Minuten eine Prüfung absolviert und zum Beispiel mathematische Probleme mit Hilfe von Excel gelöst werden. Die Weltmeister der MS Office-Programme 2017 kommen dieses Jahr aber nicht aus Deutschland, sondern aus Rumänien, Hong Kong, Thailand, China und den USA.