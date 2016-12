Kein Service unter dieser Nummer Hat O2 Probleme mit seiner Kundenhotline?

Die Fusion von O2 und E-Plus scheint nicht ohne Probleme über die Bühne gegangen zu sein. Auch MDR JUMP berichtete im Oktober über massive Kundenbeschwerden und die schlechte Servicequalität des Mobilfunkanbieters. Die Bundesnetzagentur prüfe Schritte gegen den Konzern, hieß es damals. Doch was ist daraus geworden?

Rechte und Pflichten gegenüber dem Anbieter sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Leistungsbeschreibungen und Preislisten des Anbieters festgelegt. Ansprechpartner für das Anliegen der betroffenen Kunden ist insofern der jeweilige Vertragspartner.

Die Verbraucherzentrale Sachsen teilt auf Anfrage mit, dass ihnen derzeit keine konkreten Beschwerden von Kunden bezüglich der Kundenhotline von O2 vorliege. Anders als in Sachsen-Anhalt. Dort teilt die Verbraucherzentrale mit, es würden nach wie vor Beschwerden einlaufen vor allem zur Nicht-Erreichbarkeit der Hotline, aber auch zur Zusammenlegung von Verträgen, die nicht so vonstattengingen, wie der Kunde sich das wünsche. Die Verbraucherzentrale Thüringen zeichnet ein etwas differenzierteres Bild. Man habe stets und ständig Probleme mit allen Telekommunikationsanbietern und dabei insbesondere auch mit Mobilfunkverträgen. Dadurch würden die Berater der Verbraucherzentrale zwangsläufig recht engen Kontakt zu den Kundenservice-Abteilungen der Anbieter haben, um individuelle Probleme lösen zu können. Dabei hätten die Berater selbst keine negativen Erfahrungen mit O2 gemacht. Als Nebeneffekt der Beratung hätte aber auch die Verbraucherzentrale Thüringen mitbekommen, dass der Kundenservice (z. B. die Erreichbarkeit der Hotlines) bei Telefonica besonders im 3. Quartal als schlecht geschildert wurde. Das sei aber gegen Ende des Jahres etwas besser geworden. Nach wie vor gebe es allerdings etliche Probleme, die mit der Fusion von E-Plus und O2 zusammenhängen. Ein Sprecher der Verbraucherzentrale Thüringen erklärt:

Auch MDR JUMP hat die vergangenen Tage zu verschiedenen Zeiten versucht den Kundenservice von O2 zu erreichen. Dies ist uns nicht wirklich gelungen. Unter der Festnetznummer 089 787 979 400 werden wir von O2 aus der Leitung gekickt. Eine automatische Ansage informiert uns, dass es zur Zeit zu "hohen Wartezeiten" komme und man noch mal zu einer anderen Zeit anrufen solle. Auch die Live-Chat funktioniert bei uns nicht. Nach 20 Minuten Wartezeit werden wir mit folgender Info aus dem Chat geschmissen: "Bitte entschuldigen Sie die lange Wartezeit. Unser Chat ist aktuell leider ausgelastet, so dass wir Sie nicht zeitnah bedienen können." Lediglich unter der Kurzwahl 1414 leitet uns eine Computerstimme durch bestimme Menüpunkte. Eine individuelle Anfrage mit einem Kundenberater können wir aber auch da nicht klären.

O2 selbst beteuert, dass es sich um ein zeitweises Problem handele und gelobt Besserung. Gegenüber dem SWR sagte das Unternehmen, dass nach der Fusion mehr Kunden als erwartet ihre Anfagen an die Kundenhotline oder den Chat stellten. "Deshlab kann es hier zu Engpässen kommen." Das werde sich aber in den kommenden Wochen wieder normalisieren.

Generell raten alle Verbraucherzentralen dazu, wichtige Anliegen immer schriftlich zu klären. Gerade eine Kündigung eines bestehenden Vertrags muss schriftlich erfolgen. Wenn man sicher gehen möchte, dass das Unternehmen das Schreiben auch auf jeden Fall erhält, kann man den Brief per Einschreiben senden oder auch dem Unternehmen auf verschiedenen Weg zu kommen lassen (als Brief, als Fax, als Email). Wenn jemand mit seinen Problemen partout nicht weiterkommt, kann er sich auch Hilfe und Beratung bei den Verbraucherzentralen holen.