400 g Muskatkürbis in Würfel geschnitten

300 ml Geflügelfond

100 ml Sahne

etwas weißer Balsamicoessig

Salz

weißer Pfeffer

2 Zehen Knoblauch geschält, zerdrückt

ein Zweig Thymian

½ Gemüsezwiebel in Würfel geschnitten

Öl

eine geräucherte Entenbrust



Kürbiswürfel mit der Zwiebel in Sonnenblumenöl anschwitzen. Mit Brühe, Sahne auffüllen. Den Knoblauch und Thymianzweig dazugeben, köcheln bis der Kürbis weich ist. Den Thymianzweig wieder rausnehmen, mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken, mixen und passieren. Die Entenbrust in hauchdünne Scheiben schneiden und mit der Suppe servieren.

1 kg Muskatkürbis in Würfel schneiden

1 L Wasser

200 ml weißer Balsamicoessig

60 g Zucker

1 Lorbeerblatt

1 Knoblauchzehe in Scheiben schneiden

5 Pimentkörner

½ Tl Koriandersamen

½ Tl Senfsamen

1 Tl Salz,

etwas Chili



Pimentkörner, Senf- und Koriandersamen in einem Topf anrösten, mit Wasser und Essig auffüllen. Zucker, Lorbeer, Knoblauch und Chili dazu. Zwei Minuten kochen. Den Kürbis in sterilisierte Gläser füllen und mit der kochenden Flüssigkeit begießen. Mit Deckeln verschließen und für 30 Minuten in kochendes Wasser stellen. Vorsichtig rausnehmen, auf ein feuchtes Tuch stellen.

Den Kürbis mit einem Hobel oder Messer in ganz dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben dann bei 60 Grad in Backofen schieben. Je nach Feuchtigkeit brauchen die Chips vier bis sechs Stunden in der Hitze des Ofens. Danach noch mit ein paar Gewürzen verfeinern.

Guten Appetit!