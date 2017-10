Gutes Benehmen ist schwer. Ein Blick in den Knigge zeigt, dass vieles, was man intuitiv machen würde, um peinliche Situationen zu vermeiden, eigentlich ziemlich unhöflich wäre. Aber wie benimmt man sich nun richtig? Sagt man Gesundheit, wenn jemand niest? Und wer hält wem die Türen auf? Finde in unserem Quiz raus, was der Knigge sagt.