Je professioneller Sie in Ihrem Beruf auftreten wollen, je mehr Sie dabei Kontakt zu Kunden und Vorgesetzen haben, je höher Sie in der Hierarchie stehen und je mehr Sie noch erreichen wollen, desto mehr sollten Sie auch ein professionelles und seriöses Auftreten haben. Kleiden Sie sich stets Ort und Anlass angemessen und Ihrer Rolle entsprechend. Die Knigge-Regeln der alten Schule gelten vor allem in konservativen Unternehmen wie Banken und Versicherungen. Bildrechte: colourbox.com