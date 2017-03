Nur ein geringer Teil aus den Containern landet direkt bei Bedürftigen. Das meiste wird von den Sammlern an Textilsortierbetriebe verkauft. Ein kleiner Teil wird auch an Second-Hand-läden verkauft.

Für Torsten Wieland vom DRK Sachsen ist es wichtig, dass man unbedingt darauf achten sollte, was auf den Containern steht. Dort sind nämlich in der Regel Logos und Kontaktdaten der Sammelnden aufgedruckt. Alternativ kann man seine alten Sachen auch gleich in einen Kleiderladen bringen, oder sich an Straßensammlungen beteiligen.