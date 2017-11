Warum sind wir eigentlich kitzlig? Diese Frage versuchen Forscher weltweit schon lange zu beantworten. Viele Studien blieben bisher ohne konkretes Ergebnis. Jetzt haben Forscher der Humboldt-Universität in Berlin das Phänomen des Kitzelns untersucht. Sie wollten herausfinden, was dabei in unserem Körper passiert.