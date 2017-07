Kino in Kürze Valerian: Die Stadt der tausend Planeten & Das unerwartete Glück der Familie Payan

Was für eine Überraschung: Eigentlich glaubt Nicole (Karin Viard) mit 49 am Anfang ihrer Wechseljahre zu sein. Doch das Gegenteil ist der Fall: Sie ist schwanger. Selbst ihr Frauenarzt glaubt es kaum. Jetzt muss sie eine schwierige Entscheidung treffen, was mit ihrer schon ziemlich chaotischen Familie gar nicht so einfach ist.