Kino in Kürze 'Lommbock' & 'Power Rangers'

Schon 2001 hatten Kai (Moritz Bleibtreu) und Stefan (Lucas Gregorowicz) in der Komödie "Lammbock" viel Spaß zusammen. Stefan lebt inzwischen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ist kurz davor Yasemin (Melanie Winiger), die Tochter eines der reichsten Männer des Landes, zu heiraten. Doch ohne Geburtsurkunde gibt es keine Hochzeit. Deshalb fährt er zurück in siene Heimat. Und trifft dort seinen alten Kumpel Kai. Auch dessen Leben hat sich ganz schön verändert. Als sie sich treffen, passiert das Unvermeidliche: Der guten alten Zeit wegen rauchen sie einen gemeinsamen Joint - und das Unglück nimmt seinen Lauf.