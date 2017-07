Kings of Xtreme am 08.07.2017 in Dresden

Eines der spektakulärsten Motorsport-Events fand am Samstag erstmals im DDV-Stadion und unter freiem Himmel statt. Zur Show der Superlative flogen nicht nur Zweiräder und Autos spektakulär durch die Luft. Auch atemberaubende Stunts mit Quads und einem Snowmobil konnten die Zuschauer erleben. Ein Abend der unvergleichlichen Jumps der Fahrrad- und Motocross-Fahrer.



