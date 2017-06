In den vergangenen Jahren hatte die Polizei in Mitteldeutschland immer wieder Hinweise bekommen, aus weißen oder hellen Transportern seien Kinder angesprochen und zur Mitfahrt aufgefordert worden. So wurde etwa 2016 aus Großkorbetha im Burgenlandkreis, Merseburg und Günthersdorf gemeldet, dort seien Kinder entführt worden. Auch aus anderen Bundesländern, aus Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen gab es ähnliche Berichte. In sozialen Netzwerken wurden Eltern alarmiert, sie sollten ihre Kinder vor möglichen Entführern in weißen oder hellen Transportern warnen. Auch jetzt wird auf Facebook und Co. über einen möglichen Zusammenhang zwischen früheren Berichten und dem aktuellen Fall spekuliert. In dem war laut Polizei tatsächlich ein weißer Transporter genutzt worden.