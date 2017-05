Kindersitze im Test Alleskönner können nichts

Aufs Gewicht kommt es an Aufs Gewicht kommt es an

Und zwar aufs Gewicht des Kindes. Kindersitze werden in 3 Altersklassen eingeteilt. Babys sollten von der Geburt an bis 10 bzw. 13 Kilogramm in einer Babyschale transportiert werden. Wichtig dabei: entgegen der Fahrtrichtung montieren. Immer mehr Sitze lassen sich sowohl mit als auch entgegen der Fahrtrichtung anbringen. Bis das Kind laufen kann, sollte es aber entgegen der Fahrtrichtung sitzen.

Größere Sitze ab dem Laufalter gibt es für Kinder zwischen 9 und 18 Kilogramm und von 15 bis 36 Kilogramm. Unterschiede hier gibt es in der Gurtführung und an den Kopfstützen.