Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen Ab wann sind Kinder bereit fürs Handy?

Ab welchem Alter macht ein Handy bei Kindern Sinn?

Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Grundschüler benötigen normalerweise noch kein Handy. Aber es gibt den Eltern Sicherheit, wenn sie wissen, dass die Kinder erreichbar sind oder sich in Notfällen melden können. Dann reicht ein Handy mit den einfachsten Grundfunktionen. Experten meinen, erst ab 11 Jahren macht es wirklich Sinn für Kinder ein eigenes Handy zu haben.

Es muss nicht das neueste Modell sein

Am liebsten hätten Kinder und vor allem Jugendliche natürlich das aktuellste Smartphone. In den meisten Fällen, reicht aber das abgelegte Modell der Eltern. Damit halten sich die Kosten in Grenzen, es ist für Diebe nicht so attraktiv und wird es irgendwo verloren, ist es auch nicht dramatisch. Praktisch sind robuste Modelle, die beim Runterfallen oder beim Transport im Ranzen nicht so schnell kaputt gehen. Auch empfehlenswert sind "Notfallhandys". Sie können per GPS geortet werden und sind mit einer Notruftaste ausgestattet. Außerdem sind ältere Smartphones meist langsamer, es macht also nicht so viel Spaß, damit zu surfen, so wird es nur für das Wesentliche benutzt.

Kindgerechte Tarife aussuchen

Optimal für Mobilfunk-Anfänger sind Prepaid-Tarife. Weil nur das aufgeladene Guthaben verbraucht werden kann, lassen sich die Kosten gut regulieren und es gibt keine bösen Überraschungen am Monatsende. Für Smartphones empfiehlt sich ein Tarif mit Kostenairbag, also mit monatlicher Kostenbegrenzung. Ist ein bestimmtes monatliches Limit erreicht, können keine weiteren kostenpflichtigen Anrufe getätigt werden. Die meisten Tarife haben darüber hinaus ein Datenlimit, das die mobile Internetnutzung begrenzt.

Kinder an Kosten beteiligen

Wichtig ist: Teure Sonderrufnummern und kostenpflichtige Dienste sollten beim Netzbetreiber gesperrt werden. Außerdem solltet ihr eure Kinder darauf hinweisen, dass zusätzlichen Kosten beispielsweise durch In-App-Käufe entstehen können. Experten raten, solche kostenpflichtige Zusatzkäufe nur in Absprache mit den Eltern tätigen zu lassen.

Wichtig: Das Smartphone auch mal aus der Hand legen! Bildrechte: colourbox Außerdem empfehlen Experten, Kinder sowohl bei den Anschaffungs- als auch an den Tarifkosten zu beteiligen, damit sie so lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und den Wert von Dingen zu schätzen. Wer beispielsweise Apps vom Taschengeld bezahlen muss, überlegt sich zweimal, ob er sie wirklich braucht.

Nutzungsregeln vereinbaren und Ruhepausen einführen

Ihr vermeidet viele Diskussionen, wenn ihr schon im Vorfeld klare Regeln vereinbart und in einer Art "Vertrag" festhaltet. Darin könnt ihr beispielsweise Nutzungszeiten und Handypausen festgelegen. Außerdem gibt es an vielen Smartphones auch eine Kindersicherung, mit der man festlegen kann, was wie genutzt werden kann.

Generell gilt: Wenn ihr mitbekommt, dass wichtige Dinge wie Hausaufgaben oder Haushaltspflichten vernachlässigt werden oder euer Kind kaum noch ansprechbar ist, dann sollte die Nutzung des Handys eingeschränkt werden. Um die Nutzungszeiten besser im Auge zu behalten, gibt es verschiedene Apps für Android und iOS. Außerdem könnt ihr an den meisten Wlan-Routern auch eine zeitliche Begrenzung festlegen. Wichtig bei all den Nutzungsregeln ist: Die Eltern müssen mit gutem Beispiel voran gehen. Wenn handyfreie Zeiten vereinbart wurden, sollten auch die Eltern in dieser Zeit nicht telefonieren oder mit dem Smartphone arbeiten.

Über Datenschutz sprechen