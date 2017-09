Ausschlag, schlimmer Husten oder Fieber - die Klassiker, unter den Kinderkrankheiten. Gerade die Kleinen holen sich schnell mal ein Virus und dürfen dann nicht in Kita oder Schule gehen. In solchen Fällen müssen die Eltern natürlich zu Hause bleiben und das kranke Kind betreuen. Und sie haben auch das Recht dazu! Das ist im Bürgerlichen Gesetzbuch festgehalten: Der Arbeitgeber zahlt weiter Lohn, wenn der Arbeitnehmer sein krankes Kind zu Hause pflegt.

Dieses Recht gilt allerdings nicht unbegrenzt. Das Bundesarbeitsgericht hat in den 1970er-Jahren festgestellt, dass ein Betrieb fünf Tage lang zahlen muss. Außerdem hat das Gesetz einen entscheidenden Haken: Durch Arbeits- oder Tarifverträge kann die Lohnfortzahlung im Falle der Krankheit des Kindes einfach ausgeschlossen werden. Und das handhaben viele Arbeitnehmer so. In dem Fall darf man sich zwar freinehmen, kriegt die Fehltage aber nicht bezahlt. Deshalb ist es wichtig, zu überprüfen, was die Verträge in diesem Fall vorsehen. Bei Auszubildenden ist die Regelung etwas anders: Sie haben bis zu sechs Wochen pro Jahr Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den Ausbildungsbetrieb.