Verschwundene Katzen Sind in Thüringen organisierte Tierfänger unterwegs?

Bei einer Familie in Lindenau sind sogar beide Katzen im Abstand von einer Woche verschwunden und nicht wieder gefunden worden. Selbst die in einem Fall eingesetzte Hundestaffel brachte kein Ergebnis.

Die sind spurlos verschwunden. Da wo die Hundestaffel angesetzt worden ist, wurden die Hunde an drei verschiedenen Stellen angesetzt und sind alle an einen Platz hingelaufen.

Labore dürfen gar keine Hauskatzen verwenden, weil mögliche Vorerkrankungen das Testergebnis verfälschen könnten. Dass so viele Katzen in so kurzer Zeit verschwinden, hält er aber auch für ungewöhnlich. Tierfängerbanden dafür verantwortlich zu machen, sei zumindest plausibel. Der Handel mit Haustierfellen ist zwar seit 2009 EU-weit verboten, Katzen- und Hundefelle sind aber nach wie vor günstiger als Pelz von Zuchttieren. Es gibt allerdings noch eine andere Erklärung für die hohen Zahlen, so Robert Derbeck: