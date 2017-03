Bildrechte: mvg Verlag Katrin Streich hat viele Jahre als Kriminalpsychologin gearbeitet und ist Autorin des Buches "Hinter der Fassade: Entschlüsseln Sie Ihr Gegenüber mit den Techniken einer Kriminalpsychologin". Als Kriminalpsychologin hat sie auch als Profilerin Kriminalfälle analysiert und Profile von Straftätern erstellt.

Woran erkennt man, ob jemand lügt?

Ganz so einfach ist das nicht. Am besten man sieht und hört jemanden gleichzeitig, um so eine Veränderung im Verhalten feststellen zu können. Zum Beispiel verändert sich bei Unsicherheiten die Körperhaltung und die Art zu sprechen. Das könnte dann auf eine Lüge hindeuten.

Gibt es bestimmtes köperliches Verhalten beim Lügen?

Nein, es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür. An einzelnen Verhaltensmerkmalen kann man keine Lüge identifizieren. Wenn jemand zum Beispiel angespannt mit verschränkten Armen auf einem Stuhl sitzt, hat das erstmal noch nichts zu sagen. Erst eine Verhaltensänderung des Menschen ist lesbar. Verliert er plötzlich den Blickkontakt, könnte das etwas bedeuten.

Kann jeder hinter die Fassade von anderen Menschen schauen?

Ja! Das Wichtigste dabei ist das Interesse am Gegenüber, also aktives Zuhören. Und man sollte sich selbst gut kennen. Denn wir lösen auch selbst etwas aus, mit der Art und Weise wie wir kommunizieren und zuhören. Das sollte man steuern können, um das Gegenüber nicht zu verunsichern. Außerdem ist eurer Gesprächspartner zu Beginn des Gesprächs manchmal gedanklich noch woanders. Wenn ihr das erkennt, solltet ihr wichtige Themen, wie zum Beispiel Gehaltsverhandlungen, einfach später ansprechen. Während ihr redet könnt ihr oft in der Mimik eures Gegenübers erkennen, wie er das Gesagte aufnimmt.

Wie kann man das Verhalten des Gegenübers beeinflussen?

Wenn es sich zum Beispiel um ein eher unangenehmes Thema handelt, solltet ihr dafür sorgen, dass sich euer Gegenüber trotzdem im Gespräch wohlfühlt. Also immer freundlich sein, bis zum Ende zuhören und in eurer Mimik keine Abwehrhaltung zeigen. Wenn ihr eurem Gesprächspartner zeigt, dass ihr dessen Standpunkt verstanden habt und auch akzeptiert, könnt ihr eure eigene Meinung konstruktiv äußern. Der häuftigste Fehler in Diskussionen ist, auf ein Argument immer gleich mit einem Gegenargument zu reagieren.

Wie schafft man es überzeugender zu sein?

Wir vermitteln unserem Gegenüber etwas zu weniger als zehn Prozent durch das tatsächlich Gesagte, zu 40 Prozent über die Stimme und zu 50 Prozent über die Körpersprache. Das heißt selbstbewusste Menschen, die sich gut verkaufen können, sind klar im Vorteil. Aber das eigene Selbstbewusstsein kann man trainieren und auf seine Körpersprache übertragen. Dazu gehört zum Beispiel eine offene Körpersprache, viel Blickkontakt und ein fester Stand auf dem Boden. Der Inhalt eurer Aussage sollte zu eurer Körpersprache und Stimme passen.

Zu manchen Menschen hat man einfach keinen Draht. Was kann man dann tun, um das Verhältnis zu verbessern?

Als erstes sollte man sich selbst fragen: Warum nervt mich gerade dieser Kollege/ Freund besonders? Denn viele Kommunikationsmuster kennen wir aus der Vergangenheit, wenn uns beispielsweise unsere Geschwister genervt haben. Diese Muster projizieren wir dann häufig auch auf andere und das kann bei uns Gegenwehr auslösen. Aber auch in solchen Konfliktfällen hilft es, miteinader zu reden. Das tut man am besten unter vier Augen, damit keiner sich bloß gestellt fühlt.