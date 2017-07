Umweltministerin Claudia Dalbert von den Grünen will den Weg dafür bereiten, dass Kommunen selbst eine Kastrationspflicht verhängen dürfen. Als ersten Schritt hat das Ministerium eine Studie in Auftrag gegeben, die herausfinden soll, ob Kastration gegen Katzenplagen helfen kann.

Wie viele freilebenden Katzen in Sachsen-Anhalt leben, kann das Umweltministerium kaum nachvollziehen. Man geht aber von Tausenden aus. Allein in den Tierheimen Magdeburg und Aschersleben werden jährlich hunderte Streuner kastriert.

In Thüringen gibt es seit Januar eine Kastrationspflicht für freilaufende Katzen in Erfurt. Reine Wohnungskatzen sind nicht betroffen, so wie es auch in Sachsen-Anhalt geplant ist.